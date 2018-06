Mitfavorit Spanien hat bei der WM in Russland in Gruppe B zum Auftakt einen leichten Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen Europameister Portugal mussten sich die Spanier in einem turbulenten Spiel mit einem 3:3 (1:2) zufrieden geben. (Die Tabelle der Gruppe B)

Überragender Mann auf dem Platz war Superstar Cristiano Ronaldo, der ein Dreierpack erzielte. Zunächst sorgte Ronaldo per an ihm verschuldeten Foulelfmeter für Portugals frühe Führung (4.).

Diego Costa glich für Spanien aus (24.). Das Tor sorgte allerdings für Diskussionen, da sich Costa vor seinem Treffer an der Grenze zum Foulspiel gegen Pepe durchgesetzt hatte. (LIVETICKER zum Nachlesen)

Die Spanier dominierten in der Folge, kassierten aber direkt vor dem Pausenpfiff das nächste Tor. Einen eher harmlosen Versuch von Ronaldo ließ der spanische Torhüter David de Gea zur 2:1-Pausenführung des Europameisters durchrutschen (44.).

Ein Doppelschlag der Spanier drehte nach dem Seitenwechsel das Spiel. Zunächst sorgte eine tolle Freistoßvariante für den verdienten 2:2-Ausgleich (55.), erneut war Costa zur Stelle. Nacho legte mit einem Traumtor nach (58.).

Als alles nach einem spanischen Sieg aussah, schockte Ronaldo mit einem Weltklasse-Freistoß in den Winkel (88.) die spanischen Fans.

Mehr in Kürze...