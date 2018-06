Cristiano Ronaldo bestimmte am zweiten Tag der WM die Schlagzeilen: Erst am Nachmittag wurde bekannt, dass er 18,8 Millionen Euro aufgrund einer Steuer-Affäre nachzahlen muss. Dann schnürte CR7 für Portugal im Mega-Kracher der WM-Gruppe B gegen Spanien einen unglaublichen Hattrick.

Per Elfmeter (4. Minute), den er selbst gegen das ungestüme Einsteigen von Real-Kollege Nacho rausgeholt hatte, ballerte sich Ronaldo den ganzen Steuer-Frust von der Seele.

Doch damit nicht genug: der Superstar stellte sich mit diesem Treffer auf eine Ebene mit den größten Legenden der WM-Geschichte.

Ronaldo: Auf dem Weg zur WM-Legende

Denn mit dem Führungstor wurde Ronaldo zum erst vierten Spieler, der in vier aufeinander folgenden Weltmeisterschaften ein Tor schoss.

Das gelang vor ihm nur drei Spielern: Deutschlands WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose, der zwischen 2002 und 2014 16 WM-Treffer schoss. Dessen Landsmann und HSV-Legende Uwe Seeler schaffte das gleiche in den Turnieren zwischen 1958 und 1970.

Der Dritte im Bunde gilt für viele als der beste Fußballer aller Zeiten: Brasiliens Pele, der exakt zur gleichen Phase wie Seeler spielte und in dieser Zeit unglaubliche drei Mal Weltmeister wurde (1958, 1962 und 1970).

Bei jeder Turnier-Teilnahme getroffen

Pikant: Während seine historischen Mitstreiter jeweils viele WM-Tore in ihren Statistiken vorweisen können, hat Ronaldo diesen Erfolg mit maximaler Effizienz ergattert.

Denn beim Stande von 1:0 traf der Portugiese in 14 WM-Spielen nur viermal - in jedem seiner WM-Turniere seit 2006 genau einmal. Gegen Spanien legte er zum Auftakt der WM in Russland am Freitag dann aber richtig los.

Noch vor der Pause machte er seinen zweiten Treffer, in den Schlussminuten verwandelte er in unnachahmlicher Manier einen Freistoß zum 3:3-Endstand. Die Partie gegen Spanien ist die erste seiner WM-Karriere, in der er mehrfach trifft.

Zudem stellte CR7 einen weiteren Rekord auf: Er ist der der erste Spieler, der in acht aufeinander folgenden Turnieren ein Tor erzielt. Seit der EM 2004 blieb der Real-Torjäger nie ohne Treffer - und hat somit in jedem Turnier, an dem er teilgenommen hat, getroffen.

Erster Spieler, der gegen Spanien einen Hattrick macht

Doch damit nicht genug: Noch nie hat ein Spieler bei einer Weltmeisterschaft einen Hattrick gegen Spanien geschnürt. Das wird Ronaldos Real-Kollegen Serio Ramos gar nicht schmecken.

Überhaupt ist CR7 erst der dritte Portugiese, der bei einer WM dreifach trifft. Nur noch der legendäre Eusebio (1966) und Pauleta (2002) können das von sich behaupten.