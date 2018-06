Der Höhepunkt des Fußball-Jahres steht vor der Tür: die Fußball-WM in Russland, die vom 14. Juni bis 15. Juli stattfindet.

Deutschland geht als Titelverteidiger an den Start, das DFB-Team will sich seinen fünften Stern sichern. Mit dem fünften WM-Titel würde die deutsche Nationalmannschaft mit Brasilien gleichziehen.

Die Konkurrenz aber ist wie immer stark. Brasilien, Spanien, Frankreich, Argentinien und England sind als weitere Favoriten zu nennen. (SERVICE: Der Spielplan als PDF zum Ausdrucken)

Insgesamt sind 32 Teilnehmer am Start: 14 Mannschaften aus Europa, fünf Teams aus Südamerika, fünf aus Afrika, fünf aus Asien/Ozeanien 3 Teams aus Mittel/Nordamerika.

Der WM-Modus:

Die Vorrunde wird in acht Vierergruppen ausgetragen, in der jeder gegen jeden spielt. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichen das Achtelfinale.

Von nun an geht es im K.o.-System weiter. Entscheidungen fallen notfalls in Verlängerung und Elfmeterschießen.

Der Spielplan sorgt dafür, dass Mannschaften aus derselben Gruppe erst wieder im Finale aufeinandertreffen können.

Ronaldo, Messi und Neymar im Einsatz

Nachdem Neymar noch rechtzeitig fit geworden ist, sind die größten Stars des Weltfußballs mit von der Partie. Der PSG-Star für Brasilien, Ronaldo für Portugal und Lionel Messi für Argentinien. Frankreich setzt auf Torjäger Antoine Griezmann, Kolumbien auf Bayern-Star James Rodriguez, England auf Harry Kane.

Ägypten hat mit Mohamed Salah die Tormaschine des FC Liverpool im Kader. Allerdings ist unklar, wie fit Salah nach seiner Schulterverletzung aus dem Champions-League-Finale sein wird.

Firminos Heber krönt Neymars Traum-Comeback

Die WM-Stadien:

In folgen zwölf Stadien wird gespielt:

Kaliningrad: Kaliningrad Stadion (Arena Baltika) 4 Vorrunden-Spiele, 35.212 Plätze

Jekaterinburg, Jekaterinburg Arena (Zentralstadion), 4 Vorrunden-Spiele, 35.696 Plätze

Kasan, Kasan Arena, 6 Spiele u.a. Südkorea - Deutschland (27.6.), ein Achtelfinale (30.6.) und ein Viertelfinale (6.7.), 45.105 Plätze

Moskau, Olympiastadion Luschniki, 7 Spiele, u.a. Eröffnungsspiel Russland - Saudi-Arabien (14.6.), Deutschland - Mexiko (17.6.), ein Halbfinale (11.7.) und Finale (15.7.), 80.000 Plätze

Moskau, Spartak-Stadion, 5 Spiele, u.a. ein Achtelfinale (3.7.), 45.360 Plätze

Nischni Nowgorod, Stadion Nischni Nowgorod, 6 Spiele, u.a. ein Achtelfinale (1.7.) und ein Viertelfinale (6.7.), 44.899 Plätze

Rostow am Don, Rostow Arena, 5 Spiele, u.a. ein Achtelfinale (2.7.), 45.145 Plätze

Samara, Samara Arena (Kosmos Arena), 6 Spiele. u.a. ein Achtelfinale (2.7.) und ein Viertelfinale (7.7.), 44.918 Plätze

St. Petersburg, St. Petersburg Stadion (auch Krestowski-Stadion oder Gazprom Arena, 7 Spiele, u.a. ein Achtelfinale (2.7.), ein Halbfinale (10.7.), Spiel um Platz 3 (14.7.), 68.134 Plätze

Saransk, Mordowia Arena, 4 Vorrundenspiele, 44.42 Plätze

Sotschi, Olympiastadion Sotschi (Fisht Olympic Stadium), 6 Spiele, u.a. Deutschland - Schweden (23.6.), ein Achtelfinale (30.6.) und ein Viertelfinale (7.7.), 47.659 Plätze

Wolgograd, Wolgograd Arena, 4 Vorrundenspiele, 45.568 Plätze

WM 2018 live im Free-TV:

ARD und ZDF übertragen die Spiele der Fußball-WM im Wechsel.

In der Vorrunde haben sich die Sender das Programm wie folgt aufgeteilt:

Do, 14.6. ARD

Fr, 15.6. ARD

Sa, 16.6. ZDF

So, 17.6. ZDF

Mo, 18.6. ARD

Di, 19.6. ZDF

Mi, 20.6. ARD

Do, 21.6 ZDF

Fr, 22.6. ZDF

Sa, 23.6 ARD

So, 24.6. ARD

Mo, 25.6. ZDF

Di, 26.6. ARD

Mi 27.6. ZDF

Do 28.6. ARD

Je nachdem wie weit das DFB-Team kommt, überträgt die ARD das deutsche Achtelfinalspiel, und ein theoretisches Halbfinale und Spiel um Platz 3 des DFB-Teams.

Im ZDF wäre das deutsche Viertelfinalspiel und das Finale zu sehen.

Die Spiele, die zum Gruppen-Finale zeitgleich stattfinden, werden jeweils auch in den Zusatzprogrammen ARD One bzw. ZDF Info ausgestrahlt.

WM auch bei Sky

Außerdem überträgt Sky pro Tag eine Partie.

Welche Spiele das am 3. Gruppenspieltag und in Achtelfinale und Viertelfinale sein werden, wird kurzfristig entschieden.

Ansonsten zeigt Sky folgende Begegnungen.

Do., 14.6. Russland – Saudi-Arabien

Fr., 15.6. Portugal – Spanien

Sa., 16.6. Argentinien – Island

So., 17.6. Deutschland – Mexiko

Mo., 18.6. Tunesien - England

Di., 19.6. Russland – Ägypten

Mi., 20.6. Iran – Spanien

Do., 21.6. Argentinien – Kroatien

Sa., 23.6. Deutschland – Schweden

So., 24.6. England - Panama

Fr, 22.6. Brasilien – Costa Rica

Mi., 27.6. Deutschland – Südkorea

WM im LIVESTREAM:

Die jeweiligen Partien zeigen die Sender auch im Livestream, also in der ARD Mediathek, auf ZDF.de und bei Sky Go.