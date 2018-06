Nach dem deutschen WM-Fehlstart gegen Mexiko verplapperte sich Marco Reus und verriet den Plan von Bundestrainer Joachim Löw.

Bereits im Trainingslager habe ihm Löw mitgeteilt, dass er nicht von Anfang an beginnen würde, "weil wir davon ausgehen, dass das Turnier sehr lang geht und ich vor allem in den wichtigen Spielen..."

Reus: "Natürlich bin ich enttäuscht"

Reus stoppte nach dieser Aussage und ruderte zurück: "Natürlich ist das Mexiko-Spiel auch wichtig gewesen." Deutschland habe einen breiten Kader, da werde jeder gebraucht, deshalb sei das abgesprochen gewesen.

"Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich nicht von Anfang an gespielt habe. Wer das nicht ist, ist fehl am Platz", fügte er an. Nach 60 Minuten wurde Reus für Sami Khedira eingewechselt.