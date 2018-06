Bundestrainer Joachim Löw verzichtet im wichtigen zweiten Gruppenspiel bei der WM 2018 auf Mesut Özil. Gegen Schweden (20 Uhr im LIVETICKER) sitzt der Mittelfeldspieler vom FC Arsenal wie auch Sami Khedira zunächst auf der Bank.

Damit endet eine beeindruckende Serie des 29-Jährigen im deutschen Nationalteam. Erstmals seit seinem Länderspieldebüt 2009 steht Özil bei einem großen Turnier (WM oder EM) nicht in der Startaufstellung. Zuvor lief er in 26 Spielen in Folge von Beginn an auf.

Özil hatte wie die gesamte Mannschaft im Auftaktspiel gegen Mexiko nicht überzeugt. Bereits vor der WM stand er wegen seines Besuchs beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in der Kritik und wurde von den eigenen Fans ausgepfiffen.