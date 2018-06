Im Achtelfinale könnten die Schweizer auf die deutsche Auswahl treffen. Rund eine Woche vor dem Beginn der Weltmeisterschaft in Russland macht Abwehrspieler Ricardo Rodriguez eine Kampfansage.

Im Kicker spricht der 25-Jährige selbstbewusst über das Schweizer Nationalteam: "Ich denke, die jetzige ist die beste Schweizer Nationalmannschaft aller Zeiten."

Die Schweizer treffen bei der Weltmeisterschaft in der Gruppe E auf Brasilien, Costa Rica und Serbien. Im Achtelfinale könnte es dann zum Nachbarduell gegen Deutschland kommen. Der Milan-Star zu den Chancen der Schweizer: "Unser Anspruch ist es, so weit wie möglich zu kommen. Das Achtelfinale wäre schon mal gut". (Spielplan der WM)

Bei der letzten WM scheiterten die Schweizer im Achtelfinale knapp an Argentinien. Erst in der Verlängerung mussten sie sich mit 1:0 geschlagen geben. Nun wollen die Schweizer mehr: "Wenn man im Achtelfinale ist, will man auch ins Viertelfinale, dann ins Halbfinale – und warum nicht auch noch ins Finale? Trotzdem müssen wir einen Schritt nach dem anderen machen", erklärte der Wahl-Italiener.