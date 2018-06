Deutschlands Gruppengegner Schweden fehlt es vor Beginn der Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) noch an Durchschlagskraft. Auch in ihrem zweiten Vorbereitungsspiel blieb die Mannschaft von Trainer Janne Andersson ohne Torerfolg und spielte bei der Generalprobe in Göteborg 0:0 gegen WM-Teilnehmer Peru.

Bereits vor einer Woche hatte es im Test der Schweden gegen Dänemark eine Nullnummer gegeben. (SERVICE: Der WM-Spielplan)

Ein Seitfallzieher von Viktor Claesson (40.) sorgte gegen Peru für die spektakulärste und zugleich gefährlichste Szene der Gastgeber, die immerhin defensiv kaum etwas gegen die Offensivreihe um Hoffnungsträger Paolo Guerrero zuließen.

Forsberg und Kollegen enttäuschen

Schweden, das mit seinen drei Deutschland-Legionären Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Emil Forsberg (RB Leipzig) und Albin Ekdal (Hamburger SV) in der Startelf antrat, ist am 23. Juni in Sotschi zweiter Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft.

Außerdem bekommen es die Skandinavier in Gruppe F mit Mexiko und Südkorea zu tun. Peru trifft bei der WM in Gruppe C auf Mitfavorit Frankreich, Dänemark und Australien. (SERVICE: Der WM-Spielplan als PDF zum Ausdrucken)