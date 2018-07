Bei England ist der Knoten geplatzt: Nachdem am Montag erst der Elfmeter-Fluch im Spiel gegen Kolumbien überwunden worden war, zogen die "Three Lions" am Samstag mit dem 2:0 über Schweden erstmals nach 28 Jahren wieder in ein WM-Halbfinale ein.

Nicht nur in Russland feierten die englischen Fans den Coup ihrer Mannschaft exzessiv.

Die Szenen von jubelnden Fans auf den Straßen Englands gehen um die Welt. Sie tanzten auf Autos, verschütteten Bier und trällerten dazu den Kult-Song "Fotball's Coming Home".

Allerdings spielten sich auch unschöne Szenen ab. Einige Fans stürmten und verwüsteten etwa eine Filiale des schwedischen Möbelhändlers Ikea in London.

Englands Prominenz gratuliert

Insgesamt verlief die englische Party aber friedlich. Die Ex-Nationalspieler Rio Ferdinand, Alan Shearer und Gary Lineker sorgten in Moskau für gute Laune.

ayne Rooney gratulierte der Mannschaft zum Sieg. "Ich bin gespannt, wer als Nächstes kommt", so der frühere Kapitän, der mittlerweile bei D.C. United in der Major League Soccer spielt.

Auch Formel-1-Pilot Lewis Hamilton drückte nach seinem Sieg im Qualifying für den Großbritannien Grand Prix der englischen Nationalmannschaft die Daumen.

Selbst das britische Königshaus ließ es sich nicht nehmen, dem Team zum historischen Halbfinal-Einzug zu gratulieren.

Prinz William schrieb: "Ihr wolltet Geschichte schreiben und ihr macht genau das. Es ist ein unglaublicher WM-Lauf und wir genießen jede Minute. Ihr habt euch diesen Moment verdient. Football's Coming Home!"

Das WM-Halbfinale findet am Mittwoch statt (ab 20 Uhr im LIVETICKER).