In einem rassigen Spiel schlägt Brasilien Deutschland-Bezwinger Mexiko mit 2:0. Zwar macht Superstar Neymar das 1:0 und bereitet das 2:0 vor, doch mit einer übertriebenen Schauspiel-Einlage zieht er einmal mehr bei dieser WM den Unmut auf sich.

Was war passiert? In der 73. Minute liegt Neymar nach einem Foulspiel am Spielfeldrand vor den Bänken beider Mannschaften. Mexikos Miguel Layun kommt zum Brasilianer, um sich den Ball zu holen. Während Layun sich den Ball greift, steigt er dem PSG-Dribbler klar ersichtlich mit Absicht auf das Sprunggelenk.

Zweifelsohne eine unsportliche Aktion, die auch wehtut. Aber die Reaktion von Neymar fällt wieder mal so theatralisch aus, dass es die Fans richtig auf die Palme bringt.

Neymar windet sich vor Schmerzen

Der 26-Jährige schreit nach Layuns Tritt los, wedelt wild mit dem Arm und hält sich das schmerz-verzerrte Gesicht. Über eine Minute lang windet er sich auf dem Boden, vermittelt den Eindruck, dass er eine ernsthafte Verletzung erlitten hat.

Kaum überraschend steht der Superstar zwei Minuten später wieder kerngesund auf dem Feld.

Selbst Landsmann Ze Roberto heißt Neymars Gebaren nicht gut: "Er tut, als wäre der Fuß gebrochen", sagt der frühere Bayern-Profi im ZDF und fügt hinzu: "Das wollen die Leute auch in Brasilien nicht sehen. Dabei hat er das gar nicht nötig."

Neymar hat seine eigene Meinung, sagt nach dem Spiel: "Der Tritt war unsportlich."

In den sozialen Netzwerken muss Neymar indes viel Häme einstecken:

Wie viele Beobachter fragt sich auch User "Daniel", warum Neymar solche Aktionen nötig hat, wenn er doch durch seine hervorragende fußballerische Klasse glänzen an.

Christian Zechel stellt eine weitere berechtigte Frage zum wehleidigen Brasilianer, dessen Körper jede Menge Tattoos schmücken.

Wegen Neymar: Pleite für Bar in Rio?

Bleibt die Frage, ob die brasilianische Bar "Sir Walter" in Rio de Janeiro mit ihrer Aktion diesmal ordentlich Minus gemacht hat. Die Besitzer hatten vor dem Serbien-Spiel der Brasilianer (2:0) angekündigt, für jeden Neymar-Umfaller einen Schnaps für die gesamte Kundschaft zu spendieren.