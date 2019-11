Die Fußballerinnen des Bundesligisten Bayern München bekommen es im Viertelfinale der Champions League mit Titelverteidiger Olympique Lyon zu tun. Eine deutlich leichtere Aufgabe wartet auf Meister VfL Wolfsburg, der auf den schottischen Champion Glasgow City trifft. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Die Begegnungen werden am 24./25. März und am 1./2. April ausgetragen, beide Bundesligisten haben im Rückspiel Heimrecht.

Die Französinnen aus Lyon, bei denen Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan und Torhüterin Lisa Weiß unter Vertrag stehen, haben die Königsklasse zuletzt viermal in Folge gewonnen. Glasgow wiederum hat zwar zwölfmal in Folge den Titel in Schottland geholt, ist in der Champions League aber noch nie über das Viertelfinale hinausgekommen.

Sollte den Bayern gegen Lyon eine Überraschung gelingen, wartet im Halbfinale (25./26. April und 2./3. Mai) entweder der FC Arsenal oder Paris St. Germain. Wolfsburg bekäme es mit dem Sieger des spanischen Duells zwischen Atlético Madrid und dem FC Barcelona zu tun. Das Endspiel steigt am 24. Mai in Wien.

Im Achtelfinale hatte Wolfsburg mit Twente Enschede (6:0/1:0) ebensowenig Mühe gehabt wie München mit BIIK-Kasygurt aus Kasachstan (5:0/2:0).