Die Frauen-EM 2022 in England wird nach Ansicht der Europäischen Fußball-Union (UEFA) das "größte europäische Frauensportereignis" der Geschichte. Für die Spiele in zehn Stadien stehen insgesamt 700.000 Tickets zur Verfügung. Bei der EM werde es somit "eine noch nie dagewesene Anzahl von Fans" geben, teilte der Verband am Mittwoch mit.

"Wir werden die Stadien füllen, die Spiele ausverkaufen, die Fans werden aus ganz England, Europa und darüber hinaus kommen", sagte Nadine Keßler, UEFA-Chefin für Frauenfußball.

Das Turnier vom 6. bis 31. Juli 2022 soll zudem langfristige und nachhaltige positive Veränderungen im Frauen- und Mädchenfußball bewirken. So sollen in allen EM-Städten bis 2024 500.000 neue Fußballmöglichkeiten für Frauen und Mädchen geschaffen werden.

Auf nationaler Ebene verpflichtet sich der englische Verband FA zu mehreren Maßnahmen. Unter anderem soll sichergestellt werden, dass 75 Prozent der Schulen Mädchen im Rahmen des Sportunterrichts die Möglichkeit geben, Fußball zu spielen.