Mit einer kleinen Pferdeschwanz-Choreografie haben die deutschen Fußballerinnen ihren männlichen U21-Kollegen Glück für die EM in Italien und San Marino gewünscht.

In Anlehnung an das Perücken-Video, das das Team von Trainer Stefan Kuntz in der vergangenen Woche als gute Wünsche für die Frauen-WM geschickt hatte, präsentierten die Olympiasiegerinnen in einer Grußbotschaft vom Strand vor Montpellier ihre echten Zöpfe.

"Wir wünschen euch einen erfolgreichen Start ins Turnier, haut rein, gebt alles und zeigt, was ihr könnt", sagt Offensivspielerin Turid Knaak in dem Social-Media-Clip.

Das Pferdeschwanz-Motiv entstammt dem Commerzbank-Spot, der vor der Frauen-WM in Frankreich für Aufsehen gesorgt hatte. Darin heißt es: "Wir brauchen keine Eier - wir haben Pferdeschwänze".

Die U21-Männer legen als Titelverteidiger bei der EM am Montag gegen Dänemark los (Fußball, U21-EM, Deutschland - Dänemark, Mo., ab 21 Uhr im LIVETICKER). Zuvor treffen die bereits für das Achtelfinale qualifizierten DFB-Frauen in ihrem dritten WM-Gruppenspiel auf Südafrika (Fußball, Frauen-WM, Deutschland - Südafrika, Mo., ab 18.00 Uhr im LIVETICKER).