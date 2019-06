Nigeria hat bei der WM der Frauen in Frankreich die Chance auf das Achtelfinale gewahrt.

Die "Super Falcons" gewannen ihr zweites Gruppenspiel gegen Südkorea 2:0 (1:0) und zogen durch ihren ersten Turniersieg nach Punkten vorerst mit Spitzenreiter Frankreich und Norwegen gleich. Die Gastgeberinnen hatten Südkorea zum Auftakt mit 4:0 besiegt, Norwegen hatte gegen Nigeria 3:0 gewonnen.

Südkorea-Treffer zurückgepfiffen

Vor 11.252 Zuschauern im Stade des Alpes von Grenoble besiegelten ein Eigentor von Do-Yeon Kim (29.) sowie ein Treffer von Barcelona-Star Asisat Oshoala (75.) die Niederlage der Asiatinnen, die erstmals gegen ein afrikanisches Team spielten. Die Südkoreanerinnen jubelten in der 59. Minute über das vermeintliche 1:1 durch Geum-Min Lee, aber wegen einer Abseitsstellung zählte der Treffer nicht.

Am Abend kommt es in der Gruppe A in Nizza zum Spitzenspiel zwischen Frankreich und Norwegen. Nigeria bestreitet sein letztes Gruppenspiel am kommenden Montag gegen die Französinnen, Südkorea verabschiedet sich zeitgleich gegen Norwegen von der WM.