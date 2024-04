Wegen Rangnick: Diesem Bayern-Star droht das Aus

Was würde bei Rangnick mit Müller passieren?

In der aktuellen Folge des SPORT1 -Podcasts „Die Bayern-Woche“ meldet Chefreporter Stefan Kumberger Zweifel an. „Ich glaube nicht, dass es passen würde. Ralf Rangnick ist mehr ein Teammanager und Projektleiter. Ich glaube, er ist im Aufbauen besser als im Verwalten“, sagt der Insider.

Erfahrungen mit Ronaldo

„Rangnick musste irgendwann damit anfangen, Cristiano Ronaldo sehr knapp vor den Spielen zu sagen, dass er am Wochenende nicht spielt. Wenn er es ihm bereits am Donnerstag gesagt hat, war Ronaldo am Freitag plötzlich verletzt“, verrät Kumberger und sagt weiter: „Wenn du so arbeiten musst, verlierst du dich in Kleinigkeiten. Das ist kein angenehmes Arbeiten.“