Anzeige

vergrößernverkleinern Kevin Conrad ist der Abwehrchef von Waldhof Mannheim © SPORT1

Austiegsaspirant Waldhof Mannheim muss in der Regionalliga Südwest in Worms ran (ab 19.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). Mannheim will den Offenbach-Patzer ausnutzen.