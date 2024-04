Regionalliga: Durchmarsch? Stuttgarter Kickers bleiben auf Kurs

Die Stuttgarter Kickers sind weiter auf dem besten Weg zurück in den Profifußball. Gegen den Bahlinger SC setzten sich die Schwaben am Freitagabend souverän mit 4:0 durch. Mit nun 59 Punkten aus 29 Spielen stehen die Kickers in der Regionalliga Südwest weiterhin auf dem ersten Tabellenplatz.