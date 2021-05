Bereits Ende März löste die deutsche U21-Nationalmannschaft das Ticket für die K.o.-Runde, am Dienstag geht es bei der U21-Europameisterschaft in Ungarn mit dem Viertelfinale gegen Dänemark endlich in die heiße Phase.

"Es ist schon ein komisches Gefühl, so eine Turniererfahrung habe ich auch noch nicht sammeln können", sagte Flügelflitzer Ridle Baku im SPORT1-Interview über die wegen der Corona-Pandemie zweigeteilte Endrunde. "Wir sind froh, dass es weitergehen kann und freuen uns auf das Dänemark-Spiel." (Spielplan der U21-EM 2021)

U21-EM heute live: Deutschland fordert Dänemark im Viertelfinale

Zum vierten Mal in Folge trifft eine deutsche U21 bei einer EM auf den Nachbarn, bisher gab es immer Siege. Sollte die Serie halten, geht es am Donnerstag entweder gegen Frankreich oder die Niederlande.

Aber DFB-Trainer Stefan Kuntz warnte: "Wir dürfen die Dänen nicht unterschätzen. Aber jetzt sind wir hier, jetzt wollen wir auch ins Halbfinale."

Und auch wenn der 58-Jährige die Favoritenrolle gerne an den seit 15 Pflichtspielen ungeschlagenen Nachbarn abgibt, träumt sein Team längst von mehr.

U21 EM: DFB-Junioren mit Wirtz und Baku selbstbewusst

"Wir haben wirklich eine gute Mannschaft. Individuell vielleicht nicht die beste im Vergleich mit Frankreich, den Niederlanden oder Spanien", sagte Baku im SPORT1-Interview. "Aber ich denke nicht, dass die individuell beste Mannschaft den Titel holen wird, sondern das Mannschaftsgefüge entscheidet - und da sehe ich uns sehr weit vorne. Wenn wir das gepaart mit der Qualität der Einzelspieler auf den Platz bringen, rechne ich mir große Chancen aus."

Zwar mag die aktuelle U21 nicht mit Stars wie die "Klasse von 2009" gespickt sein, die mit den späteren Weltmeistern Manuel Neuer, Jerome Boateng, Benedikt Höwedes, Mats Hummels, Sami Khedira und Mesut Özil in Schweden den EM-Titel holte. Doch bis ins Viertelfinale hat es das DFB-Team dennoch souverän geschafft.

Aus den vermeintlichen "No Names" hat Kuntz ein Team mit Perspektive geformt. Der Wolfsburger Baku und Leverkusens Florian Wirtz haben es in kürzester Zeit sogar bis in die A-Nationalmannschaft geschafft - und auch Lukas Nmecha (Anderlecht), der rechtzeitig wieder gesunde Arne Maier, Amos Pieper (beide Arminia Bielefeld) oder Nico Schlotterbeck (Union Berlin) sind längst etablierte Profis.

Dänemark vs. Deutschland: Die voraussichtliche Aufstellung der deutschen U21

Deutschland: Dahmen - Vagnoman, Pieper, Schlotterbeck, Raum - Maier, Stach - Baku, Wirtz, Berisha - Nmecha

So können Sie Dänemark - Deutschland live im TV & Stream verfolgen:

TV: ProSieben

Stream: ran.de

U21 EM 2021 LIVE: Dänemark gegen Deutschlands U21 ab 18 Uhr im Liveticker

Liveticker: Dänemark - Deutschland bei der U21-EM live auf SPORT1.de und in der SPORT1 App

Konferenz: U21 EM Liveticker auf SPORT1.de