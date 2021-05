Der erste Halbfinalist bei der U21-Europameisterschaft steht fest: Die Niederlande hat den nächsten Schritt in Richtung Endspiel in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana gemacht.

Im Kracher-Duell mit Frankreich drehte Oranje die Partie nach Rückstand. Bayer-Neuzugang Dayot Upamecano hatte die Franzosen in der 23. Spielminute in Führung geköpft. Im zweiten Durchgang dann aber die Wende.

Myron Boadu egalisierte den Treffer von Upamecano (51.). Danach sah es lange nach eine Verlängerung aus. Bis in die dritte Minute der Nachspielzeit, in der die Niederländer einen späten Konter ins Ziel brachten: Justin Kluivert fand Boadu, der endgültig zum Matchwinner avancierte.

Es könnte im Halbfinale zum Klassiker Deutschland gegen die Niederlande kommen. Dafür braucht die deutsche Mannschaft später am Abend einen Erfolg gegen Dänemark. (U21-EM: Deutschland - Dänemark ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)

Spanien folgt Niederlande ins Halbfinale

Im parallel zum Niederlande-Kracher angepfiffenen Viertelfinale zwischen Spanien und Kroatien war Drama angesagt.

Lange sah die U21 der Furia Roja wie der sichere Sieger aus, Javier Puado hatte sie in der 66. Spielminute in Führung gebracht. Der 23 Jahre alte Stürmer von Espanyol Barcelona überwand den kroatischen Keeper Adrian Semper aus kurzer Distanz. In letzter Minute schlugen die Kroaten dann über zurück.

Luka Ivanusec verwandelte in der dritten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum Ausgleich. In der Verlängerung erholten sich die Spanier allerdings nach und nach von dem späten Schock. Erneut Puado traf in der 110. Minute dann zur Entscheidung.