Will der FC Bayern diesen Stürmer zurück?

In den letzten Tagen beschäftigte die Fußballwelt vor allem die Trainersuche des FC Bayern . Doch auch beim Spielerpersonal laufen beim FCB bereits die Planungen über die Saison hinaus. In der Offensive soll es zu einer Rückholaktion kommen.

Beim Rekordmeister hatte Sieb bereits in der U19 und der zweiten Mannschaft gespielt, bevor er 2022 an Greuther Fürth verkauft wurde. Dort schaffte der 21-Jährige in dieser Saison seinen Durchbruch. In 31 Spielen in der 2. Bundesliga schoss er 12 Tore und legte noch drei weitere auf. Außerdem ist er seit März U21-Nationalspieler.