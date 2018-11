Die Abstiegskandidaten zum Durchklicken:

In der Nations League ergibt sich in den verschiedenen Gruppen der A-Liga, in der die Top-Teams beheimatet sind, langsam ein klareres Bild - vor allem in Sachen Abstieg.

Als erste Mannschaft erwischte es Polen um Bayern-Star Robert Lewandowski. Auch das DFB-Team muss nach der Blamage von Amsterdam das Schlimmste befürchten.

SPORT1 gibt einen Überblick darüber, welches Top-Team um den Klassenerhalt zittern muss.