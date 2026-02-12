Nach der WM ist vor den nächsten Länderspielen. In Brüssel werden heute ab 18.00 Uhr die Gruppen für die UEFA Nations League 2026/27 ausgelost. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann wird vor Ort sein.
Nations League Auslosung heute LIVE im TV, Stream & Ticker - Deutschland drohen Kracher
Auf wen trifft Deutschland?
Das DFB-Team ist bei der fünften Auflage des Turniers in Topf 1 der A-Liga gesetzt. Neben den Deutschen sind auch Portugal, Spanien und Frankreich in Topf 1 gesetzt. Gruppenduelle gegen diese Nationen sind demnach nicht möglich.
UEFA Nations League 2026/27 heute live: So können Sie die Auslosung verfolgen
- TV: -
- Stream: UEFA.tv, DAZN
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Trotz der Positionierung in Topf 1 können dem DFB-Team schwere Gruppengegner drohen. So wäre zum Beispiel auch eine Gruppenkonstellation mit den Niederlanden, England und der Türkei möglich.
Die deutsche Nationalmannschaft tat sich bislang schwer in den vier vergangenen Ausgaben der Nations League. Zuletzt erreichte man zwar die Endrunde, musste sich aber nach Niederlagen gegen Portugal und Frankreich schlussendlich mit Platz vier begnügen.
- Liga A:
Topf 1: Portugal, Spanien, Frankreich und Deutschland
Topf 2: Italien, Niederlande, Dänemark und Kroatien
Topf 3: Serbien, England, Belgien und Norwegen
Topf 4: Wales, Tschechien, Griechenland und Türkei
Starten wird die Nations League erst im Anschluss an die im Sommer anstehende WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Der erste Spieltag ist erst für September angesetzt. Nach den Viertelfinals im März 2027 soll die Endrunde erst im Juni 2027 stattfinden.
Termine UEFA Nations League 2026/27:
- Ligaphase – Spieltage 1–4: 24. September bis 6. Oktober 2026
- Ligaphase – Spieltage 5–6: 12. bis 17. November 2026
- Viertelfinale sowie Auf‑/Abstiegs‑Play‑offs (Liga A/B und B/C): 25. bis 30. März 2027
- Liga C/D Play‑offs: 23. bis 28. März 2027
- Endrunde (Final Four): 7. bis 15. Juni 2027