Nations League Auslosung heute LIVE im TV, Stream & Ticker - Deutschland drohen Kracher

SPORT1 12.02.2026 • 15:00 Uhr Auch in der Saison 2026/27 wird die UEFA Nations League ausgetragen. Deutschland drohen harte Gegner. So können Sie die Auslosung der Gruppen heute live verfolgen.

Nach der WM ist vor den nächsten Länderspielen. In Brüssel werden heute ab 18.00 Uhr die Gruppen für die UEFA Nations League 2026/27 ausgelost. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann wird vor Ort sein.

Das DFB-Team ist bei der fünften Auflage des Turniers in Topf 1 der A-Liga gesetzt. Neben den Deutschen sind auch Portugal, Spanien und Frankreich in Topf 1 gesetzt. Gruppenduelle gegen diese Nationen sind demnach nicht möglich.

UEFA Nations League 2026/27 heute live: So können Sie die Auslosung verfolgen

TV: -

- Stream: UEFA.tv, DAZN

UEFA.tv, DAZN Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Trotz der Positionierung in Topf 1 können dem DFB-Team schwere Gruppengegner drohen. So wäre zum Beispiel auch eine Gruppenkonstellation mit den Niederlanden, England und der Türkei möglich.

Die deutsche Nationalmannschaft tat sich bislang schwer in den vier vergangenen Ausgaben der Nations League. Zuletzt erreichte man zwar die Endrunde, musste sich aber nach Niederlagen gegen Portugal und Frankreich schlussendlich mit Platz vier begnügen.

Liga A:

Topf 1: Portugal, Spanien, Frankreich und Deutschland

Topf 2: Italien, Niederlande, Dänemark und Kroatien

Topf 3: Serbien, England, Belgien und Norwegen

Topf 4: Wales, Tschechien, Griechenland und Türkei

Starten wird die Nations League erst im Anschluss an die im Sommer anstehende WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Der erste Spieltag ist erst für September angesetzt. Nach den Viertelfinals im März 2027 soll die Endrunde erst im Juni 2027 stattfinden.

Termine UEFA Nations League 2026/27: