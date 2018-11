Bundestrainer Joachim Löw hat am dritten Tag der Vorbereitung auf das Nations-League-Spiel am Samstag (Nations League: Niederlande - Deutschland ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Amsterdam gegen die Niederlande erstmals seinen kompletten Nationalmannschaftskader zur Verfügung gehabt.

Mit dem nachnominierten Torhüter Bernd Leno vom FC Arsenal, der am Vorabend zum DFB-Team gestoßen war, nahmen am Donnerstagmorgen alle 21 Spieler an der Einheit im Hertha-Amateurstadion in Berlin teil.

Am Freitagmorgen fliegt die Auswahl von Berlin-Tegel nach Amsterdam, wo am Abend (17.30 Uhr) in der Johan-Cruyff-Arena das Abschlusstraining stattfindet. Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Weltmeister Frankreich steht die deutsche Nationalmannschaft im zweiten Spiel bereits unter Druck. Der Tabellenletzte der Dreiergruppe steigt in Liga B ab.