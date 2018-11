Nations League: Niederlande vs. Deutschland - Van der Vaart pro Oranje

Der ehemalige HSV-Star Rafael van der Vaart (35) glaubt an einen Heimsieg im Nations-League-Duell zwischen den Niederlanden und Deutschland am Samstag (Nations League: Niederlande - Deutschland ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Amsterdam.

"Ich tippe auf 3:0 für uns", sagte der Vizeweltmeister von 2010 in der TV-Talkshow Pauw.

Van der Vaart, der beim dänischen Erstligaklub Esbjerg fB seine Karriere ausklingen lässt, wird nach dem Länderspiel im Stadion vom niederländischen Fußballverband KNVB als Nationalspieler verabschiedet.

Sein ehemaliger Oranje-Kollege Dirk Kuyt (38) erhält ebenfalls einen offiziellen Abschied. Van der Vaart lief 109-mal für die Niederlande auf, Kuyt 104-mal.