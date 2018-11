Weltmeister Frankreich muss in seinem letzten Vorrundenspiel in der Nations League in der Niederlande auf seine Offensivstars Anthony Martial (22) und Paul Pogba (25) verzichten.

Wie der französische Fußballverband FFF bekannt gab, kommt ein Einsatz beider Profis von Manchester United im Duell von Deutschlands Gruppengegnern am Freitag sowie im Freundschaftsspiel gegen Uruguay am Dienstag aufgrund von Verletzungen nicht infrage.

Neben Moussa Sissoko wollte Trainer Didier Deschamps ursprünglich Arsenal-Stürmer Alexandre Lacazette nachnominieren. Doch nach einer Rücksprache mit Arsenal und dem Arzt musste dieser ebenfalls passen. (SERVICE: Spielplan UEFA Nations League)

Deshalb schlägt nun früher als erwartet die Stunde von Borussia Mönchengladbachs Shootingstar Alessane Plea. Der 25-Jährige wird noch am Dienstagabend in Clairefontaine, wo das französische Team Quartier bezogen hat, erwartet

Frankreich reicht Remis in deutscher Gruppe

Frankreich steht in Gruppe 1 der A-Liga mit sieben Punkten an der Spitze und könnte schon mit einem Unentschieden den Gruppensieg perfekt machen. (Die Tabelle der Nations League)

Sollten hingegen die Niederlande das Match in Rotterdam gewinnen, wäre die deutsche Nationalmannschaft bereits vor ihrem Duell mit Oranje am 19. November (Montag) in Gelsenkirchen vorzeitig in die Liga B abgestiegen.

Martial, für den englischen Rekordmeister in den vergangenen sechs Premier-League-Spielen fünfmal erfolgreich, kämpft mit einer Blessur an der Leiste. Ursprünglich hatte der Stürmer auf seinen ersten Einsatz nach zuletzt 14 Länderspielen ohne Berücksichtigung gehofft.

Weltmeister Pogba hatte bereits die Niederlage seines Klubs am vergangenen Sonntag im Derby gegen Manchester City (1:3) verpasst und kämpft mit Oberschenkelproblemen.