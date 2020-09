Spaniens Trainer-Legende Vicente del Bosque lobt Joachim Löw in den höchsten Tönen.

"Ich bewundere Joachim Löw dafür, dass er nun schon so lange das Sagen hat bei der deutschen Auswahl. Gerade in der heutigen Zeit ist das alles andere als selbstverständlich. In meinen Augen gehört er zu den ganz Großen der Fußballwelt", sagte der 69-Jährige vor dem Nations-League-Spiel der Spanier gegen das DFB-Team am Donnerstag (20.45 Uhr) in Stuttgart der tz und dem Münchner Merkur.

Del Bosque, der Real Madrid zu zwei Champions-League-Siegen und die spanische Nationalelf zum Welt- und Europameistertitel geführt hat, sieht den deutschen Fußball für die Zukunft gewappnet.

"Wenn man einen Blick auf die Bayern wirft und sieht, wie speziell jüngere Spieler wie Gnabry, Kimmich oder Goretzka ausschlaggebend für den Triumph in der Champions League waren, muss sich Deutschland keine Sorgen machen", betonte er.

Del Bosque: Gibt keinen besseren als Löw

Die große Stärke in Deutschland sei, so del Bosque weiter, dass die Verantwortlichen der Klubs und der Nationalmannschaft "auch in den schwersten Momenten auf Kontinuität setzen. Nur mit einem klaren Konzept und den dafür geeigneten Personen lässt sich etwas Nachhaltiges entwickeln. Sie wissen, dass es niemand Besseres gibt als Löw, um diese Philosophie weiter voranzutreiben."

Im deutschen Fußball sei "der Drang nach Verbesserung immer da", sagte del Bosque. Die Deutschen "treten für gewöhnlich mit ihrem natürlichen Selbstbewusstsein auf, bringen zugleich aber die nötige Demut mit, um von anderen Mannschaften zu lernen. Das wiederum sollte vielen weiteren Ländern als Vorbild dienen."

Deswegen sehe er das DFB-Team mit Blick auf die kommenden Turniere "als einen der Favoriten".