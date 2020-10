Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft plant in den Nations-League-Spielen in Madrid gegen Spanien am Samstag und drei Tage später in Köln gegen die deutsche Auswahl (Nations League: Deutschland - Schweiz, Di. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) mit Xherdan Shaqiri. Der frühere Münchner hat laut Schweizer Verband (SFV) nach einem vorangegangenen positiven nun einen negativen Corona-Test abgelegt.

"Shaqiri fliegt wie geplant mit nach Spanien", teilte der SFV am Donnerstag mit. Ob der 28-Jährige auch die Spielberechtigung für Samstag erhalten werde, "muss nun die Gesundheitskommission der UEFA entscheiden", hieß es. Ein Bluttest bei Shaqiri hatte ergeben, dass das zunächst positive Ergebnis auf eine frühere Infektion zurückzuführen sei, hieß es. Shaqiri sei deshalb "nicht infektiös".

Anders liegt der Fall bei Manuel Akanji. Der Dortmunder (25) befindet sich nach einem positiven Test in Isolation. Er zeigt laut SFV aber "unverändert keine Symptome". Deshalb finden "weitere medizinische Abklärungen" statt. Alle anderen Spieler und Staff-Mitglieder der "Nati" sind negativ und in Madrid dabei.