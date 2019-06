Die rumänischen Nachwuchsfußballer haben bei der U21 EM in Italien und San Marino für eine Überraschung gesorgt.

In Serravalle gewannen die Osteuropäer gegen Kroatien deutlich 4:1 (2:1).

Im zweiten Spiel der Gruppe C kommt es am Abend (U21 EM, Gruppe C, 1. Spieltag: Rumänien - Kroatien, ab 18.25 LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream) in Cesena noch zum Topspiel zwischen England und Frankreich.

George Puscas (11.) brachte die Rumänen per Handelfmeter nach Videobeweis in Führung. Ianis Hagi (14.), Sohn der rumänischen Ikone Gheorghe Hagi, erhöhte kurz darauf. Nikola Vlasic (18.) gelang in einer wilden Phase der Anschlusstreffer.

Im zweiten Durchgang sorgten Tudor Baluta (66.) nach einem Abwehrfehler und Adrian Petre (90.+3) für die Entscheidung.

Bei den Kroaten musste der Wolfsburger Josip Brekalo nach knapp einer Viertelstunde verletzt vom Platz.