Die deutsche U21 hat gegen Spanien bei der EM die erfolgreiche Titelverteidigung verpasst. Im Finale unterlag das Team von Stefan Kuntz Spanien mit 1:2. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Fabian Ruiz brachte das Team der Iberer früh in Führung, Dani Olmo sorgte 20 Minuten vor dem Ende für das 0:2 aus deutscher Sicht. Vorausgegangen war ein Patzer von DFB-Torwart Alexander Nübel. Nadiem Amiris Anschlusstreffer kam zu spät. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan)

Strittig war ein Foul des spanischen Kapitäns Jesús Vallejo an Luca Waldschmidt, für das der Schiedsrichter auch nach Überprüfung des Videoassistenten nur die Gelbe Karte zeigte.

SPORT1 hat die Stimmen von ARD und aus der Mixed Zone.

Stefan Kuntz (Trainer Deutschland): "Die Art und Weise, das wir nicht aufgegeben haben, stand der Mannschaft gut zu Gesicht. Fairerweise muss man sagen, dass wir in der ersten Halbzeit keinen Zugriff bekommen haben. Sie haben auf einer Seite drei Spieler gehabt, wir haben da nicht gut durchgeschoben. In der Halbzeit konnten wir das abstellen. Dann hatten wir das Spiel im Griff. Genau zum falschen Zeitpunkt kam das 0:2. Aber sie haben sich nicht hängen lassen. Sie wollten Abschlüsse generieren. Am Schluss hat dann das Glück gefehlt. Man muss Spanien gratulieren. Sie sind verdienter Europameister, wenn man das ganze Turnier sieht. Aber: Wir können hier mit ganz breiter Brust herausgehen, wenn ich sehe, was die Jungs für Entwicklungen gemacht haben. Hut ab, da kann man als Trainer nur stolz sein."

… über seine Worte an die Mannschaft nach dem Spiel: "Unser Motto hieß: Den nächsten Schritt gehen. Es gibt soviele Spieler, die in diesem Turnier viele Schritte gegangen sind. Das hilft zwar im ersten Trost nicht, aber wir haben gesagt, dass wir stolz auf sie sind und dass sie viel für die Nationalmannschaft getan haben. Es war ein Abschluss, so kommen wir leider nicht mehr zusammen. Da ist natürlich auch ein bisschen Wehmut dabei. Aber wir können sagen, dass das eine tolle U21 ist.

... über den Patzer von Alexander Nübel: "Das gehört beim Torhüter dazu. Er hat uns in Finale gebracht. Wenn er jetzt eine Karriere wie Oliver Kahn macht, hat der Fehler hier auch seinen Zweck erfüllt."

... über seine persönliche Zukunft: "Ich bin durch. Ich brauche jetzt erst einmal ein bisschen Erholung mit der Familie. Ich will Freunde besuchen, alles machen, was sonst ein bisschen zu kurz kommt, Garten, Motorradfahren, in die Sonne fahren, das, was eigentlich jeder machen würde, wenn er Urlaub hätte.

... über einen Abschluss mit seiner Mannschaft: "Wir treffen uns jetzt erst einmal im Hotel und laden alle Familienangehörige und Freunde ein. Unser Präsidium ist da und dann lassen wir das ganz gemütlich ausklingen. Morgen Abend ist dann jeder wieder im Kreise seiner Familien oder im Urlaub."

Jonathan Tah (Deutschland): "Klar ist das jetzt enttäuschend, aber es geht weiter. Wir konnten viel mitnehmen aus dem Turnier, auch wenn wir es nicht gewonnen haben. Dennoch ist die Enttäuschung groß."

… auf die Frage, ob der Mannschaft Courage fehlte: "Das hatte nichts mit fehlender Courage zu tun. Vielleicht haben wir uns am Anfang etwas verunsichern lassen, weil die Spanier viel Ballbesitz hatten. Aber jeder kann sagen, dass er alles hier hineingehauen hat."

… über die Auswirkung des frühen Rückstandes: Die haben den Ball gut laufen lassen. Es war dann schwer, hinterherzukommen. Wir haben trotzdem bis zum Ende alles gegeben, aber es leider nicht mehr geschafft."