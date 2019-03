In der Youth League geht es jetzt ums Ganze - und mit der TSG Hoffenheim und Hertha BSC sind in der K.o.-Phase noch zwei deutsche Teams am Start.

Zunächst haben es die U19-Junioren der Kraichgauer im Achtelfinale mit Dynamo Kiew zu tun. (UEFA Youth League: TSG Hoffenheim - Dynamo Kiew ab 16 Uhr im Liveticker).

Trotz einer 1:2 Niederlage gegen Manchester City am letzten Spieltag der Gruppenphase hatte es die TSG in die Runde der letzten 16 geschafft. Mit elf Punkten und einer Tordifferenz von 15:10 sicherten sich die Hoffenheimer sogar Tabellenplatz eins in ihrer Gruppe.

Im Anschluss an das Spiel der Kraichgauer treten die Youngster von Hertha BSC beim FC Barcelona an, wobei Barca der eindeutige Favorit ist. Die Jungs aus der Nachwuchsakademie La Masia sind die Titelverteidiger und haben zusätzlich den Heimvorteil. (UEFA Youth League: FC Barcelona vs. Hertha BSC, ab 18 Uhr LIVE auf SPORT1+ und im LIVETICKER)

Auch Liverpool und Ajax noch dabei

Den Beginn macht Dinamo Zagreb gegen den FC Liverpool, zeitgleich spielt der französische Vertreter Olympique Lyon gegen Ajax Amsterdam.

