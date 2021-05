Rio de Janeiro (SID) - Der 38 Jahre alte Fußball-Oldie Dani Alves ist von Coach Tite wieder in die brasilianische Nationalmannschaft berufen worden. Der Rekordweltmeister trifft in der WM-Qualifikation am 4. und 8. Juni auf Ecuador bzw. Paraguay. Angeführt wird der fünfmalige WM-Champion vom 222-Millionen-Euro-Mann Neymar von Paris St. Germain.

Alves, der zurzeit beim FC Sao Paulo unter Vertrag steht, war letztmals im Oktober 2019 für die Selecao nominiert worden. "Es ist großartig, ihn auf diesem hohen Niveau spielen zu sehen", sagte Tite auf der Pressekonferenz.

Alves stand in Europa beim FC Sevilla, dem FC Barcelona, Juventus Turin und Paris St. Germain unter Vertrag, ehe er 2019 in sein Heimatland zurückkehrte. Sollte Alves im kommenden Jahr auch zum brasilianischen WM-Kader in Katar zählen, wäre es die vierte WM-Endrunde für den Routinier.