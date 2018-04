Patrick Reed hat erstmals das US Masters in Augusta gewonnen. Bei der 82. Auflage des Turniers setzte der US-Amerikaner sich mit insgesamt 273 Schlägen vor Rickie Fowler (274) durch. Der Drittplatzierte Jordan Spieth hatte mit einer furiosen letzten Runde für Spannung gesorgt, doch am letzten Loch mit einem Bogey gepatzt. Er kam am Ende auf 275 Schläge.

Tiger Woods legte mit 69 Schlägen eine überzeugende Abschlussrunde hin auf dem Par-72-Kurs. Insgesamt benötigte er 289 Schläge und wurde 32.

Die beiden deutschen Teilnehmer Martin Kaymer und Bernhard Langer beendeten das Turnier solide. Bei Kaymer standen im letzten Durchgang 73 zu Buche, er brauchte insgesamt 294 Schläge und wurde 48. Langer war ein wenig besser. Er kam auf 291 Schläge und belegte den 38. Platz.