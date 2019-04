McIlroy will Geschichte schreiben

vergrößernverkleinern Rory McIlroy visiert beim Masters in Augusta den Karriere-Grand-Slam an © Getty Images

Rory McIlroy peilt beim US Masters in Augusta mal wieder seinen Premierensieg an - er wäre gleichbedeutend mit dem Karriere-Grand-Slam. Diesmal stehen die Chancen gut.