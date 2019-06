Der Golfclub Eichenried bei München öffnet wieder seine Pforten für die BMW International Open.

Kein anderes Turnier der European Tour findet über so einen langen Zeitraum unter dem gleichen Namen statt wie die BMW International Open. Nachdem das Turnier seit 2012 im jährlichen Wechsel in Eichenried und auf Gut Lärchenhof in Pulheim bei Köln ausgetragen wurde, ist Eichenried seit 2019 wieder alleiniger Ausrichter des größten professionellen Golfturniers in Deutschland.

SPORT1 ist vor Ort und begleitet das Geschehen LIVE im TV und im Livestream. Zusätzlich werden alle Highlights täglich in einer Sendung zusammengefasst.

Kaymer hofft auf zweiten Erfolg

Als bisher einziger Deutscher konnte sich Martin Kaymer in die Siegerliste des Events eintragen. 2008 setzte sich Deutschlands aktuell bester Golfer in einem spannenden Playoff-Krimi gegen den Dänen Anders Hansen durch.

Im Vorjahr musste sich Kaymer allerdings in einem Herzschlagfinale dem Engländer Matt Wallace geschlagen geben.

Die BMW International Open in Eichenried vom 20. bis 23. Juni LIVE im TV auf SPORT1

2019 unternimmt der Düsseldorfer einen erneuten Anlauf auf seinen zweiten Erfolg bei den BMW Open. Allerdings ist auch dieses Jahr wieder mit starker Konkurrenz zu rechnen. Neben Vorjahressieger Wallace gehören vor allem der Spanier Sergio Garcia und der dreifache PGA-TOUR-Sieger Jhonattan Vegas (Venezuela) zum Favoritenkreis.

Dazu sind auch weitere prominente Spieler der European Tour wie Rafa Cabrera Bello, Matthew Fitzpatrick und Bernd Wiesberger mit dabei und kämpfen um das Preisgeld von zwei Millionen US-Dollar.

Neben Martin Kaymer vertreten Stephan Jäger, Alex Cejka, Bernd Ritthammer, Marcel Siem, Florian Fritsch und Max Kieffer die deutschen Farben.

Die BMW International Open im TV

Donnerstag, 23.30 Uhr: BMW International Open, Highlights Tag 1 auf SPORT1

Freitag, 23.00 Uhr: BMW International Open, Highlights Tag 2 auf SPORT1

Samstag, 16.30 Uhr: BMW International Open, LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream

Sonntag, 15.00 Uhr: BMW International Open, LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream