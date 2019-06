Martin Kaymer ist sehr gut in die 31. BMW Open in Eichenried gestartet.

Der 34-Jährige benötigte auf dem Par-72-Kurs 67 Schläge und stand bei dem mit zwei Millionen Euro dotierten Turnier im Zwischenklassement nach der ersten Runde auf dem geteilten zweiten Rang hinter dem Italiener Andrea Pavan (66).

"Ich bin absolut zufrieden. Fünf unter - das ist ein guter Auftakt. Es hat Spaß gemacht", sagte Kaymer, der fünf Birdies spielte.

Der letzte Turniersieg des früheren Weltranglistenersten liegt fünf Jahre zurück. In Eichenried hatte er 2008 gewonnen.

Kaymer, auf Rang 93 der Weltrangliste abgerutscht, benötigt noch gute Ergebnisse, um sich für die prestigeträchtige British Open (18. bis 21. Juli) noch zu qualifizieren. Dies sei kurzfristig sein "großes Ziel", hatte Kaymer vor dem Turnier in Eichenried betont. Zuletzt war er bei der 119. US Open in Pebble Beach 35. geworden.