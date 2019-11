Golf-Superstar Tiger Woods hat sich in seiner Rolle als Kapitän des US-Teams selbst als Spieler für den Presidents Cup nominiert.

"Er hat in neun Cups gespielt und zweimal davon in Australien, also wird es sein dritter Auftritt dort als Spieler. Und ich finde es interessant, in der dritten Person zu sprechen", sagte Woods scherzhaft bei der Verkündung des finalen US-Aufgebots.

Bei dem Nationenvergleich, der vom 9. bis 15. Dezember im Royal Melbourne Golf Club stattfindet, tritt seit der Uraustragung 1994 ein US-Team gegen eine internationale Auswahl an. In Australien führt Woods ein 12-köpfiges US-Team, für das er am Donnerstag vier Wild Cards verteilte. Neben sich selbst wählte er US-Open-Champion Gary Woodland, Patrick Reed und Tony Finau.

Woods hatte erst Ende Oktober mit seinem Sieg bei der Zozo Championship im japanischen Chiba ein eindrucksvolles Comeback nach einer Knie-OP gefeiert. "Als Spieler habe ich die Aufmerksamkeit des Kapitän auf mich gezogen", sagte Woods im Bezug auf den Erfolg in Japan.

Im April dieses Jahres hatte er zuvor bereits mit seinem Sieg beim Masters in Augusta die endgültige Rückkehr in die Weltspitze nach jahrelangen gesundheitlichen und privaten Problemen gefeiert.