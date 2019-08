Es geht um den ersten Titel der Saison!

Der Meister SG Flensburg-Handewitt spielt am Mittwochabend in Düsseldorf gegen den Pokalsieger THW Kiel um den DHB-Supercup - die neue Saison wird also mit einem echten Derby-Kracher eingeläutet. (DHB-Supercup: SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel am Mittwoch ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

Feuertaufe für Kiel-Trainer Jicha

Für Kiel ist der Supercup dabei erstens die Generalprobe vor dem Startschuss in die neue Bundesliga-Saison, denn nach vier Jahren ohne Meistertitel steht der Gewinn der Meisterschaft in diesem Jahr über allem.

Zweitens ist es die Feuertaufe für den neuen Trainer Filip Jicha, Nachfolger des legendären Alfred Gislason. Als Spieler führte er den Klub zu sieben Meistertiteln, holte fünf Mal den DHB-Pokal und gewann zwei Mal die Champions League. Als verantwortlicher Coach ist er aber ein Neuling. Nach einem Jahr in der Assistenz unter Gislason steht der Welthandballer von 2010 nur selbst in der Pflicht.

"Wir wollen das Maximale geben, um den Titel mit nach Kiel zu nehmen", lautet die Devise des 37-Jährigen.

Flensburg ohne Karlsson und Lauge

Ausgerechnet sein Gegenüber von Mittwoch, Flensburg-Coach Maik Machulla, weiß, wie es geht, gleich durchzustarten. Er holte als Trainer-Neuling auf Anhieb zwei Meisterschaften.

Doch in diesem Jahr steht Machulla vor einer extrem kniffligen Aufgabe. Nach dem Karriereende von Kapitän und Abwehrchef Tobias Karlsson und dem Abgang von Weltmeister Rasmus Lauge tritt Flensburg als Außenseiter an.

So können Sie Flensburg gegen Kiel LIVE verfolgen:

TV: Sky

Livestream: Sky Go

Liverticker: SPORT1.de