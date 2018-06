Dem deutschen Vizemeister Rhein-Neckar Löwen droht trotz Pokalsieg und Platz zwei in der abgelaufenen Bundesliga-Saison das Aus für die kommende Champions-League-Saison. (SERVICE: Abschlusstabelle HBL)

Wie das Fachblatt Handballwoche erfuhr, überprüft die Exekutive des europäischen Verbandes EHF, ob der Pokalsieger alle Kriterien erfüllt, die zur Teilnahme an der Königsklasse nötig sind.

Werden Löwen für Abschenken bestraft?

Die EHF bestätigte auf Nachfrage des Blattes, dass es eine solche Überprüfung der Zulassungskriterien gebe, wollte sich aber nicht zu Details äußern und verwies auf die Sitzung der Exekutive am 18. Juni in Glasgow. Dann werden die Teilnehmer der neuen Saison bekannt gegeben. Vertreter der Löwen und der Handball-Bundesliga waren am Montag zunächst nicht zu erreichen.

Die Überprüfung seitens der EHF-Exekutive könnte eine Retourkutsche auf das Verhalten der Löwen in der vergangenen Champions League sein. Dort hatten die Mannheimer wegen einer Terminüberschneidung nur ihre zweite Mannschaft zum Achtelfinal-Hinspiel zum polnischen Vertreter Kielce geschickt. Die erste Mannschaft trat parallel zum Bundesligaspiel beim THW Kiel an. Diese Begegnung wurde in der ARD live übertragen.

Füchse erhalten keine Wildcard

Wie die Handballwoche zudem berichtet, habe die EHF den Antrag des Bundesligadritten Füchse Berlin auf eine Wildcard für die Champions League abgelehnt und dies auch schriftlich mitgeteilt. Offenbar gebe es jedoch ein Hintertürchen für die Berliner, wenn ein anderer deutscher Verein keine Zulassung erhält.

Fest stehe laut Handballwoche, dass die deutschen Mannschaften ihre Heimspiele in der Königsklasse künftig immer mittwochs ausgetragen werden. Damit sollen erneute Terminkollisionen mit der Bundesliga vermieden werden. Die Ligaspiele der betroffenen Klubs könnten dann an Sonntagen ausgetragen werden.