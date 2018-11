Der deutsche Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen bleibt nach einer überzeugenden Leistung in der Champions League auf Kurs. Gegen den in dieser Saison in der Königsklasse noch sieglosen Titelverteidiger Montpellier HB gewann das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen deutlich mit 37:27 (16:13). (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Für den deutschen Vizemeister war es im siebten Spiel der fünfte Sieg. Bester Werfer der Löwen gegen Montpellier war Gudjon Valur Sigurdsson mit elf Treffern.

Löwen in der Spitzengruppe

In der Tabelle der Gruppe A bilden die Löwen mit den punktgleichen Konkurrenten FC Barcelona und HC Vardar Skopje die Spitzengruppe. Beide Gegner haben allerdings jeweils ein Spiel weniger absolviert.

"Ich glaube, wir haben wieder ein bisschen zu unserer alten Leistung gefunden. Es passt im Moment sehr gut", sagte Jacobsen bei Sky: "Jetzt müssen wir auf dieser Welle weiterreiten."

Die Gastgeber zeigten die gesamte Partie über eine souveräne Leistung. Schnell gingen sie mit 5:1 und 10:5 in Führung. In der zweiten Halbzeit dominierten sie gegen die Franzosen fast nach Belieben.