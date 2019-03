vergrößernverkleinern Rasmus Lauge war bester Werfer der SG Flensburg-Handewitt © Getty Images

Die SG Flensburg-Handewitt geht mit einer guten Ausgangslage ins Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League. In Brest gibt die SG aber eine klare Führung fast her.