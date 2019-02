Titelverteidiger Füchse Berlin ist mit einem Sieg in die Gruppenphase des EHF-Cups gestartet. Gegen den Vorjahresfinalisten St. Raphael aus Frankreich setzte sich die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic mit 33:29 (17:15) durch.

Beste Werfer der Berliner waren Hans Lindberg und Paul Drux mit je sieben Toren. Die weiteren Gegner der Füchse in der Gruppe A sind BM Logrono La Rioja aus Spanien und der ungarische Klub Balatonfüredi KSE.

Bereits zum siebten Mal in den vergangenen zwei Jahren trafen die Füchse und St. Raphael aufeinander. In der Gruppenhase des EHF-Cup gab es zum dritten Mal in Folge dieses deutsch-französische Duell. 2016/17 traf man sich im Halbfinale, in der vergangenen Spielzeit gewannen die Berliner das Endspiel (28:25) gegen den französischen Erstligisten.

Neben Berlin sind auch Europapokalneuling TSV Hannover-Burgdorf und Rekordmeister THW Kiel im Wettbewerb. Die Gruppenphase mit den letzten 16 Mannschaften wird vom 9. Februar bis 31. März 2019 ausgetragen. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe schaffen den Sprung ins Viertelfinale (20. bis 28. April), das Final Four findet am 18./19. Mai in der Kieler Sparkassen-Arena statt.