Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat das Final Four um den europäischen EHF-Cup in Kiel erreicht und darf weiter von der Titelverteidigung träumen.

Die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic gewann am Sonntag auch das Viertelfinalrückspiel gegen den Bundesligarivalen TSV Hannover-Burgdorf mit 30:28 (18:11).

Bereits das Hinspiel bei den Niedersachsen hatten die Füchse mit 34:26 klar für sich entschieden.

Zwei deutsche Teams beim Final Four

Der THW Kiel hatte sich den Sieg in Gruppe D gesichert und damit auch die Teilnahme am Finalturnier in eigener Halle perfekt gemacht. Als Gastgeber haben die Kieler das Viertelfinale übersprungen.

Das Final Four findet am 17. und 18. Mai an der Förde statt, die weiteren Teilnehmer sind TTH Holstebro aus Dänemark und der FC Porto.

Das Spiel im Stenogramm:

Füchse Berlin - TSV Hannover-Burgdorf 30:28 (18:11)

Tore: Lindberg (8), Holm (6), Drux (4), Zachrisson (4), Mandalinic (2), Marsenic (2), Wiede (2), Reißky (1), Struck (1) für Berlin - Kastening (9), Häfner (4), Pevnov (4), Ugalde (4), Atman (3), Mävers (2), Büchner (1), Feise (1) für Hannover

Zuschauer: 7.165