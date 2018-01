Maximilian Janke kehrt für den Showdown gegen Spanien bei der Handball-EM in Kroatien am Mittwoch (20.30 Uhr im LIVETICKER) in den deutschen Kader zurück. Das bestätigte Trainer Christian Prokop am Dienstag.

Rückraumspieler Janke musste seinen Platz vor dem zweiten Hauptrundenspiel gegen Dänemark (25:26) für Linksaußen Rune Dahmke räumen.

Nach der Verletzung von Paul Drux (Meniskusriss) bekommt der Leipziger Janke nun eine zweite Chance. In der Neuauflage des EM-Finals von 2016 muss Titelverteidiger Deutschland die Spanier am Mittwoch besiegen, um noch eine Chance auf den Halbfinaleinzug zu haben.