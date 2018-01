Der WM-Dritte Slowenien und Turnier-Überraschung Tschechien haben bei der Handball-EM in Kroatien das Halbfinale verpasst.

Beide Teams trennten sich in ihrem abschließenden Hauptrundenspiel in Varazdin 26:26 (11:12) und haben damit keine Chance mehr auf Platz zwei in der deutschen Gruppe (DATENCENTER: Die Tabelle).

Tschechien hatte wenige Sekunden vor Schluss noch die Chance zum Siegtreffer. Stanislav Kasparek nahm sich den letzten Wurf, zimmerte den Ball aus gut acht Metern aber an die Latte.

Slowenien setzte im Gegenzug noch einmal zum Gegenstoß an, kam vor Ablauf der Spielzeit aber nicht mehr zum Abschluss.

Durch das Unentschieden genügt Vize-Europameister Spanien am Mittwochabend (20.30 Uhr im Liveticker) gegen Titelverteidiger Deutschland ein Punktgewinn.

Die DHB-Auswahl muss gewinnen, um das Halbfinale zu erreichen. Der bereits zuvor für das Halbfinale qualifizierte Olympiasieger Dänemark steht als Gruppensieger fest.