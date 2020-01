Willkommen in der K.o.-Phase!

Unter diesem Motto steht die Europameisterschaft bereits für das deutsche Team. Kurios, da für das DHB-Team gegen Lettland noch das letzte Spiel der Vorrunde ansteht. (Handball-EM: Lettland - Deutschland, ab 18.15 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Nach der bitteren Niederlage gegen Spanien dürfen sich Uwe Gensheimer und Co. allerdings keine Ausrutscher mehr erlauben. Bei einem Sieg oder Remis zieht das Team von Bundestrainer Christian Prokop in die Hauptrunde ein, bei einer Niederlage muss das DHB-Team bereits nach der Vorrunde die Koffer packen.

Prokop beansprucht Favoritenrolle

Trotz aller Niedergeschlagenheit nach der Spanien-Klatsche übt sich Prokop in Optimismus. "Wir werden uns gegen Lettland verbessern, dann schaffen wir es hoffentlich in die Hauptrunde. Wir müssen erhobenen Hauptes ins letzte Spiel, aber wir sind die bessere Mannschaft. Wenn wir zeigen, was wir können, werden wir sie schlagen."

Danach wird es aber nicht leichter für die ehemaligen Bad Boys. Selbst bei einem Erreichen der Hauptrunde, würde man mit null Punkten dastehen. Die K.o.-Spiele würden also direkt weitergehen, denn jede weitere Niederlage wäre mit dem Verpassen der Finalrunde gleichbedeutend.

