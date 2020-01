Vize-Weltmeister Norwegen steht bei der Handball-EM dicht vor dem Einzug ins Halbfinale.

Norwegen kann vorzeitig ins Halbfinale einziehen

Die Mannschaft um Superstar Sander Sagosen besiegte am Dienstag die Auswahl Islands mit 31:28 (19:12) und führt die Hauptrunden-Gruppe II mit der Maximalausbeute von acht Punkten an. Bester Werfer der Norweger in Malmö war der künftige Kieler Sagosen mit neun Toren.

Verpasst Ungarn (vier Punkte) am Abend in Malmö gegen den noch punktlosen Co-Gastgeber Schweden den Sieg, steht Norwegen bereits vor seinem letzten Gruppenspiel am Mittwoch gegen den Olympia-Fünften Slowenien in der Runde der besten Vier. Die vom ehemaligen Flensburg-Trainer Ljubomir Vranjes betreuten Slowenen gewannen am Dienstagnachmittag 29:24 (15:14) gegen Portugal und schoben sich mit sechs Punkten zunächst auf den zweiten Tabellenplatz.

Der Dritte der Gruppe II ist am Samstag in Stockholm Gegner der deutschen Mannschaft im Spiel um Platz fünf. In der deutschen Gruppe I stehen Titelverteidiger Spanien und Ex-Weltmeister Kroatien bereits als Halbfinalisten fest.