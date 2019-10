Jung-Nationalspieler Johannes Golla hat seinen bis 2021 laufenden Vertrag beim deutschen Handballmeister SG Flensburg-Handewitt vorzeitig um weitere zwei Jahre verlängert.

Der 21-Jährige war im Sommer von der MT Melsungen an die Förde gewechselt. Sein Debüt in der Nationalmannschaft feierte der Kreisläufer im März dieses Jahres.

"Johannes ist ein absoluter Vorzeigehandballer. Mit seinen Fähigkeiten am Kreis ist er zu einer sehr wichtigen Stütze sowohl in unserem Angriffsspiel als auch in der Abwehr geworden. Er hat eine unfassbare Entwicklung genommen und besitzt ein Riesenpotenzial", sagte SG-Trainer Maik Machulla über Golla.