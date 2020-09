Die drei Testspiele zwischen den Handball-Profiklubs VfL Gummersbach, TUSEM Essen und Bergischer HC werden nicht wie geplant in Düsseldorf vor Zuschauern ausgetragen.

Laut der am Dienstag veröffentlichten Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen sind auch künftig maximal 300 Zuschauer bei Sportevents erlaubt, weshalb die Partien am 12. und 18. September in Düsseldorf absagt wurden. Laut einer Mitteilung von Veranstalter D.LIVE werden sie stattdessen "in dezimierter Form" in Essen stattfinden.

"Die aktuelle Vorgehensweise der Politik sorgt bei mir für Kopfschütteln", sagte Gummersbachs Geschäftsführer Christoph Schindler in der Mitteilung: "Wir fordern seit Wochen klare Definitionen darüber, was Veranstaltungen sind und wo sich der Sport ansiedelt. Dass es einen Monat vor Beginn der Saison noch immer keine klaren Aussagen gibt, ist ein Unding."

HBL-Boss appelliert an Politik

Mit der Zuschauerbegrenzung würden die als Pilotprojekt geplanten Partien im ISS Dome und im Castello Düsseldorf laut D.LIVE ihren Zweck verfehlen und stünden so in keinem Verhältnis zum Aufwand.

Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga (HBL), forderte nach den Spielverlegungen: "Wir benötigen dringend verlässliche Rahmenbedingungen. Die müssen nun einmal von der Politik vorgegeben werden. Dafür ist es jetzt höchste Zeit."

In Sachsen durfte Bundesligist DHfK Leipzig am 22. August gemeinsam mit der Uni Halle und Musiker Tim Bendzko eine Konzert-Simulation mit 1500 Probanden durchführen, um Erkenntnisse über hygienische Besonderheiten bei Indoor-Veranstaltungen zu sammeln. Leipzigs Geschäftsführer Karsten Günther geht davon aus, dass sein Team zum ersten Saisonspiel der HBL "vor einer nennenswerten Anzahl von Zuschauern" spielen wird.