Mattias Andersson ist zurück auf dem Feld! Der langjährige Torhüter des THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt hat etwa zweieinhalb Jahre nach seinem Karriereende ein Comeback gegeben.

Beim 34:31 (17:18) des THW gegen TSV Hannover-Burgdorf am 2. Spieltag der Handball-Bundesliga durfte der Schwede ein paar Minuten ran, um Dario Quenstedt ein wenig Entlastung zwischen den Pfosten zu gewähren. (Spielplan und Ergebnisse der Handball-Bundesliga 2020/21)

Andersson wurde von den Zebras reaktiviert, da Stammkeeper Niklas Landin verletzt mehrere Wochen ausfällt. Seit 2018 ist der 42-Jährige Torwarttrainer des deutschen Rekordmeisters.

Anzeige

Löwen schlagen Ludwigshafen mit Mühe

Das Team von Trainer Filip Jicha benötigte in eigener Halle eine klare Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte, um im zweiten Spiel den zweiten Sieg einzufahren. Auch die Rhein-Neckar Löwen stehen nach dem zweiten Spieltag weiter makellos da. Der European-League-Teilnehmer hatte bei den Eulen Ludwigshafen mehr Mühe als erwartet, gewann aber mit 26:24 (14:13). (Tabelle der Handball-Bundesliga 2020/21)

Mit einem überraschend deutlichen Erfolg meldete sich der SC Magdeburg nach seiner Auftaktniederlage zurück. Der frühere Champions-League-Sieger gewann bei den Füchsen Berlin mit 32:22 (14:12). Damit rehabilitierte sich Magdeburg für die überraschende 27:31-Niederlage zum Auftakt gegen den Bergischen HC.

"Was da los war, darauf haben wir aktuell alle keine Antwort, das müssen wir intensiv analysieren", sagte Berlins Fabian Wiede, der nach monatelanger Verletzungspause seine Rückkehr feierte, bei Sky: "Wir haben keine Lösungen gefunden, schlechte Würfe genommen und als Mannschaft schlecht zusammengespielt."

Ekberg, Duvnjak und Reinkind glänzen

Bester Werfer bei den Kielern war Niclas Ekberg mit neun Treffern, Domagoj Duvnjak und Harald Reinkind steuerten jeweils sieben Tore zum Sieg bei. Bei den Niedersachsen konnte auch ein überragender Johan Hansen mit neun Treffern die Niederlage nicht verhindern.

Die Kieler, die nach dem Abbruch der Vorsaison zum Meister ernannt worden waren, hatten zum Saisonauftakt am Wochenende klar gegen den HC Erlangen gewonnen.

Titelaspirant SG Flensburg-Handewitt trifft am Mittwoch auf die HSG Nordhorn-Lingen. Der Vizemeister war am Sonntag mit einem Sieg bei der HSG Wetzlar in die Saison gestartet.

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)