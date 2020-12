Der THW Kiel hat im Kampf um die deutsche Handball-Meisterschaft einen wichtigen Sieg errungen. Der Rekordmeister besiegte die Rhein-Neckar Löwen im Bundesliga-Topspiel mit 32:23 (15:11) und schob sich in der Tabelle am Kontrahenten vorbei auf Rang zwei.

Kiel bleibt durch den neunten Sieg hintereinander bei zwei Minuspunkten, die Löwen haben nun sieben. (Tabelle der Handball-Bundesliga)

Ekberg bester Torschütze

Bester Torschütze beim THW, der in der kommenden Woche beim Final Four in der Champions League um Europas Handball-Krone spielt, war Niclas Ekberg mit neun Treffern. (Ergebnisse und Spielplan der HBL)

Bei den Löwen traf Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer am häufigsten (7 Tore).