Der SC Magdeburg bleibt in der Handball-Bundesliga dem Spitzenquartett auf den Fersen. Das Team von Trainer Bennet Wiegert gewann am zweiten Weihnachtsfeiertag sein Heimspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf souverän mit 33:25 (19:10) und festigte mit nun 19:9 Punkten Rang fünf. Die SG Flensburg-Handewitt (23:3) und Meister THW Kiel (22:2) kämpfen um die Spitze, die Rhein-Neckar Löwen (21:7) und die Füchse Berlin (19:5) bleiben für Magdeburg vorerst in Reichweite.

Der frühere Europapokal-Sieger setzt den Lauf der vergangenen Wochen fort. Nach einem Durchhänger im Oktober und November war der Sieg gegen Hannover nun bereits der fünfte in den vergangenen sechs Spielen.